RTL: Der "Bachelor" für 2017 steht angeblich fest

Das Geheimnis um den "Bachelor" in der siebten Auflage der Show soll angeblich gelüftet sein. Berichten zufolge soll es sich um ein Male Model aus Köln handeln.



Das Rätselraten darum, wer der neue "Bachelor" in der gleichnamigen RTL-Show wird, könnte ein Ende haben. Wie das Portal "Promiflash" erfahren haben will, handelt es sich bei dem neuen Kandidaten um Sebastian Pannek aus Köln. Der 30-Jährige soll Nachfolger von Leonard Freier werden.