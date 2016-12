RTL: "Der Bachelor" sucht wieder nach der Traumfrau

Alle Kandidatinnen haben ein Ziel: Das Herz des "Bachelors" zu erobern und die letzte Rose zu bekommen. Im Februar startet die neue Staffel der Dating-Show bei RTL.



Bei RTL startet im Februar die neue Staffel der Dating-Serie "Der Bachelor". Ab dem 1. Februar sucht ein Junggeselle in acht Wochen voll romantischer Begegnungen nach der richtigen Partnerin für ihn. 22 Single-Frauen treten dann an, um dem "Bachelor" den Kopf zu verdrehen.