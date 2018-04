RTL: Dreharbeiten für Sebastian Fitzkes "Passagier 23" gestartet

Fans von Sebastian Fitzek reiben sich die Hände, denn RTL verfilmt jetzt zum zweiten Mal einen Thriller des Erfolgsautors. "Passagier 23" erzählt von mysteriösen Vorkommnissen auf hoher See.



"Passagier 23" ist nicht nur der Titel des Thrillers von Sebastian Fitzek, es ist auch der Begriff für Menschen, die während einer Kreuzfahrt verloren gehen und verschwinden. Dies ist passenderweise das Thema besagten Buches, das als Grundlage für den gleichnamigen Film dient, für den RTL gerade die Dreharbeiten begonnen hat.