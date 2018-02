RTL-Dschungelcamp: "Dschungel-Jenny" holt sich die Urwaldkrone

Nach 17 Tagen Dschungelcamp steht die Thronfolgerin von Sänger Marc Terenzi fest: Jenny Frankhauser ist die neue Urwaldkönigin und beweist gleich Humor.



Sie tritt aus dem Schatten ihrer Schwester: Jenny Frankhauser ist neue "Dschungelkönigin". Die 25-jährige Halbschwester von TV-Sternchen Daniela Katzenberger (31) holt sich in der Nacht zum Sonntag die Urwaldkrone der RTL-Show "Ich bin ein Star - holt mich hier raus". Überwältigt sagt die YouTuberin im geleerten Dschungelcamp erst einmal nur: "nein", "krass" und "oh Gott". Als Königin auf dem Thron wirkt sie schon gefasster: "Ich bin megastolz - ich hätte nie gedacht, dass ich hier weiter komme."