RTL: "Dschungelcamp" holt Zuschauer vor TV zurück

Nachdem der Zuschaueranteil bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" unter die 6-Millionen-Zuschauer-Marke gefallen war, ging es für RTL wieder aufwärts: Am Mittwoch verbuchte das "Dschungelcamp" wieder eine Traumquote.



Das "Dschungelcamp" zieht wieder an. Nachdem die TV-Reality-Show von RTL am Dienstagabend unter die Sechs-Millionen-Zuschauer-Marke gesunken war und damit ein Quotentief erreicht hatte, geht es für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wieder aufwärts. Rund 900.000 Zuschauer konnte RTL am Mittwochabend trotz kürzerer Sendezeit zurückholen.