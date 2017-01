RTL: "Dschungelcamp" verbucht Quotentief

Das "Dschungelcamp" lässt Federn. Trotz des Ganzkörpereinsatzes von TV-Sternchen Kader Loth bei der Dschungelprüfung verbuchte RTL mit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Dienstagabend ein Quotentief.



Nach drei erfolglosen Versuchen gelang "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Kandidatin Kader Loth am Dienstag zum ersten Mal der Sieg bei einer Dschungelprüfung. Doch sehen wollten es nur wenige, denn das "Dschungelcamp" musste am Dienstagabend Federn lassen.