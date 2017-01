RTL: Einreiseverbot für Dschungelcamp-Teilnehmer?

Das gab es noch nie: Gleich drei Teilnehmern der neuen Staffel des "Dschungelcamps" bei RTL droht ein mögliches Einreiseverbot nach Australien. Der Grund sind Probleme mit der Justiz.



Auf die neue Staffel der Serie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" kommen möglicherweise große Probleme zu. Nach Information der für gewöhnlich gut informierten "Bild"-Zeitung soll dem Teilnehmer und Mallorca-Auswanderer Jens Büchner ein Einreiseverbot nach Australien drohen.