RTL: Ersatztermin für verschobene "Team Wallraff"-Ausgabe steht

Wegen des Anschlages am Berliner Breitscheidplatz änderte RTL am 19. Dezember sein Programm. Dabei wurde auch eine Ausgabe des Investigativ-Formates "Team Wallraff" verschoben. Jetzt steht der Nachholtermin fest.



Eigentlich sollte die neue Ausgabe von "Team Wallraff - Reporter Undercover" am 19. Dezember gesendet werden. Aufgrund des Attentates auf einen Berliner Weihnachtsmarkt änderte RTL sein Programm aber kurzfristig, um in einer mehrstündigen Nachrichten-Sondersendung über die aktuelle Lage zu berichten.