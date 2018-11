RTL: Geht Alf-Stimme Tommi Piper ins Dschungelcamp?

Die deutsche Stimme von Alf könnte schon bald in Form von Tommi Piper auf deutschen Fernsehern zu sehen sein. Gerüchten zu Folge geht der Synchronsprecher des beliebten Außerirdischen ins Dschungelcamp 2019.



Die "Bild"-Zeitung heizt die Gerüchteküche über mögliche Kandidaten im Dschungelcamp 2019 an. Demnach soll Tommi Piper noch diesen Winter bei der RTL-Kakerlaken-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu sehen sein.