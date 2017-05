Der internationale Werbevermarkter der RTL Group, IP Network, wird zu RTL AdConnect und setzt auf über 400 Sender- und Digitalpartner.



IP Network, der internationale Werbevermarkter der RTL Group, hat seine Strategie überdacht und sieht nun großen Veränderungen entgegen. Als neuer Single Point of Contact für Werbungtreibende firmiert IP Network ab dem heutigen 4. Mai unter dem neuen Namen RTL AdConnect und bietet ein "Total Video"-Angebot.