RTL Group entwickelt Streamingplattform für seine Töchter

Die RTL Group will die Zusammenarbeit ihrer Tochtergesellschaften weiter stärken. Dazu möchte der TV-Konzern eine übergreifende Streamingplattform für alle Sender entwickeln.



Die Manager beim Management Summit der RTL Group in Luxemburg beschlossen weiterhin, die Kooperation der Sender mit der Produktionstochter Fremantle Media zu intensivieren.