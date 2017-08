RTL Group kauft Videowerbeplattform SpotX

Die Video-Adserving-Plattform SpotX hat bestätigt, dass die RTL Group alle verbleibenden Anteile an dem Unternehmen übernehmen wird und damit 100 Prozent der Anteile hält.



Seit der ersten Investition der RTL Group 2014 hat SpotX den Nettoumsatz nahezu verdoppelt sieben Niederlassungen in sieben Ländern eröffnet und über 150 neue Mitarbeiter eingestellt. Der Erwerb der verbleibenden Anteile durch die RTL Group erfolgt aufgrund der Option, die sie im Zusammenhang mit ihrer Erstinvestition ausgehandelt haben.