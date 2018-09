RTL Group nicht mehr an Endemol Shine interessiert

Die RTL-Group ist aus den Verhandlungen über den Verkauf der Produktionsfirma Endemol ausgestiegen. Die Miteigentümer Apollo Global und 21st Century Fox haben Endemol, die unter anderem für die Reality-Show "Big Brother" bekannt ist, Anfang Juli zum Verkauf angeboten.



CEO Bert Habets erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur "Reuters", dass sich die Mediengruppe mit ihrer Tochter FremantleMedia lieber auf die Übernahme kleinerer und mittlerer Produktionsfirmen konzentrieren wird.