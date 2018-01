RTL Group übernimmt Multi-Plattform-Netzwerk United Screens

Die RTL Group baut ihre Multi-Channel-Aktivitäten in Nordeuropa aus und hat für 120 Millionen Schwedische Kronen (SEK) bzw. 12,4 Millionen Euro das schwedische Unternehmen Netzwerk United Screens übernommen.



Mit der Übernahme ergänzt die RTL Group ihr bestehendes MPN-Portfolio, zu dem StyleHaul in Los Angeles, das Berliner Unternehmen Divimove und das in Vancouver ansässige Unternehmen BroadbandTV gehören.