RTL Group will Broadband TV nicht komplett übernehmen

Das Digitalgeschäft spielt auch bei der RTL Group eine immer wichtigere Rolle, die Chance, das kanadische Youtube-Netzwerk Broadband TV komplett zu übernehmen, lässt die Mediengruppe jedoch ungenutzt.



Für ProSiebenSat.1 ist das Digitalgeschäft in den letzten Jahren zu einem wichtigen Wachstumstreiber geworden, auch die RTL Group sieht darin eine Chance, sich künftig vom Werbegeschäft unabhängiger aufzustellen. Dazu gehört auch die Beteiligung am Multichannel-Network Broadband TV, doch von einer kompletten Übernahme sieht die RTL Group nun ab, wie die Mediengruppe am Dienstag mitteilte.