RTL Group will TV und Radio in Frankreich bündeln

Bewegung im französischen Rundfunk-Markt: Die RTL Group will ihre Radiosender mit der TV-Gruppe Groupe M6, die zu großen Teilen der Mediengruppe gehört, zusammenlegen. Die Zustimmung der Medienaufsicht CSA steht jedoch noch aus.



Um in der digitalen Medienwelt konkurrenzfähig zu bleiben, plant die RTL Group in Frankreich eine Neuordnung ihrer Rundfunkangebote. Wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab, soll die Radiofamilie mit der TV-Holding Groupe M6 fusioniert werden. Mit 48,26 Prozent Anteilen ist RTL größter Aktionär bei der TV-Gruppe.