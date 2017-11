RTL Gruppe vs. ProSiebenSat.1: Zwei Quotensieger im Herbst?

Das düstere Herbstwetter zieht die Menschen auf die Couch und vor die Mattscheibe. Die ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH und die Mediengruppe RTL Deutschland veröffentlichen Quoten für den Oktober. Und laut ihren Analysen haben beide den Monat Oktober gewonnen.



Der Marktanteil ist für deutsche TV-Sender die Maßeinheit des Programm-Erfolgs. Im Oktober scheinen zumindest die Mediengruppe RTL und ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH zufrieden mit den Zahlen. Die RTL-Gruppe präsentiert sich in der Führungsposition unter den privaten Fernsehanbietern.