RTL-Gruppe wächst trotz Rückgang im TV-Werbegeschäft

Der Medienkonzern RTL Group profitiert von Digitalgeschäften und von seiner Tochter Fremantle mit Produktionen etwa von Serien wie "American Gods".



Der Umsatz der Gruppe stieg im ersten Quartal um 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 1,5 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Im klassischen TV-Werbegeschäft musste die Bertelsmann-Tochter hingegen einen Rückgang hinnehmen. Die Erlöse sanken im Kerngeschäft um zwei Prozent auf 1,08 Milliarden Euro.