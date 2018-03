RTL Hessen erhält Lizenzverlängerung

Das Regionalfensterprogramm RTL Hessen geht in die Verlängerung. Wie die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien beschlossen hat, darf der Sender weitere fünf Jahre im RTL-Programm senden.



Die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien - kurz LPR - tagte am gestrigen Montag in Kassel. Wie die Medienanstalt im Anschluss bekannt gab, verlängerte man in diesem Zuge die Zulassung des hessischen Regionalfensterprogramms RTL Hessen.