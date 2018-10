RTL II: Die Zombies "walken" wieder

Das Zombie-Epos "The Walking Dead" geht beim Free-TV-Sender der RTL-Gruppe in die achte Staffel.



Die ganze Welt voller Zombies, nur wenige, nicht vom Virus infizierte Menschen haben überlebt - und die streiten sich auch noch um die Vorherrschaft. Das ist das Szenario zu Beginn der achten Staffel des Horror-Serienhits "The Walking Dead", die an diesem Freitag (23 Uhr) auf RTL II beginnt und täglich in acht Doppelfolgen ausgestrahlt wird, wie der Münchner Privatsender mitteilte.