RTL II feiert 30 Jahre "Dirty Dancing"

Vor 30 Jahren feierte am 17. August 1987 in New York der Kultfilm "Dirty Dancing" Premiere. Dies nimmt RTL II zum Anlass, ab heute mit einer crossmedialen Eventwoche zum Thema Tanzen zu feiern.

"Dirty Dancing" erstrahlt einer neuen Edition auf Blu-ray Bild: Concorde Home

Der Kanal widmet sich eine Woche lang "Dirty Dancing" und dem Thema Tanzen. Insgesamt werden sechs Filme und eine Dokumentation gezeigt. Weiterhin gibt es in anderen Sendungen thematische Integrationen, u. a. bei "Curvy Supermodel". Höhepunkt wird dabei die Ausstrahlung des Films am 17. August um 20:15 Uhr sein. Meldungen zu diesem Thema

Mit Peyman Amin und Carlo Castro, Jury-Mitglieder aus der Sendung "Curvy Supermodel" veranstaltet parallel zum Film ein Second-Screen-Event. Dabei schauen sie gemeinsam mit drei Kandidatinnen sowie der Social Influencerin Enyadres in der RTL II-Zentrale in Grünwald den Kultfilm. Moderatorin des Abends ist Alexandra Maurer. Übertragen werden soll die Sendung auf Facebook Live auf der "Curvy Supermodel"-Facebook-Fanpage und auf rtl2.de. Per Facebook ist eine Interaktion der Zuschauer möglich.



RTL II zeigt neue Möglichkeiten der Vermarktung, indem es Umfragen und Grafiken bei Facebook Live einbindet. Die wohl berühmteste Szene von "Dirty Dancing" Bild: Concorde Home

