RTL: Mediengruppe stärkt Digitalgeschäft

Das Digitalgeschäft gewinnt für Mediengruppen immer mehr an Bedeutung. Auch für RTL. Die Mediengruppe will nun ihr Digitalgeschäft stärken und nimmt dort einige Umbaumaßnahmen vor.



Die Mediengruppe RTL Deutschland schraubt an ihrem Digitalgeschäft und besetzt in diersem Bereich einige Posten neu. Wie das Unternehmen mitteilt, soll Jan Wachtel bei RTL Chief Digital Content Officer und Geschäftsführer von RTL Interactive werden. Er erhält damit die Verantwortung für die digitalen Inhalte. Vorher war Wachtel Chief Operating Officer der Bild-Gruppe. Der bisherige Interactive-Geschäftsführer Marc Schröder übernimmt als Chief Strategy Officer die neu eingerichtete Einheit Strategie und Diversifikation.