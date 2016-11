RTL: Mit polnischer Pflegekraft Magda in die Sitcom-Offensive

RTL startet seine lange angekündigte Sitcom-Offensive. Im neuen Jahr soll es gleich drei Eigenproduktionen geben. "Nicht tot zu kriegen" mit Jochen Busse und die Familiencomedy "Triple Ex". Den Anfang macht aber "Magda macht das schon".



