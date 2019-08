RTL-Nachmittag mit neuer Diät-Show und Daily-Soap

Ab Ende August bringt RTL zwei neue Serienformate ins Nachmittagsprogramm und die neue Staffel einer Trödelshow geht ebenfalls auf Sendung.



Am 26. startet der Sender zwei neue Programmteile: Ab 15 Uhr geht es "Ran an den Speck", was für acht übergewichtige Familien bedeutet, mithilfe einer Ernährungsberaterin möglichst viel Gewicht zu verlieren. Der erfolgreichsten Sippe winkt dabei ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Danach startet die Reality-Doku "Mensch Papa! Väter allein zu Haus". Hier müssen sich die männlichen Erziehungsberechtigten nicht nur drei tage allein um ihre Kinder, sondern auch um den gesamten Haushalt kümmern.



Ab 17 Uhr steht dann die neue Daily-Soap "Herz über Kopf" auf dem Programm. Die zweite Staffel des Trödel-Formats "Die Superhändler" läuft bereits am frühen Nachmittag um 14 Uhr.