RTL: Neue Details zum Bundesliga-Comeback

2017 wird die Fußball-Bundesliga ihr Comeback nach 25 Jahren bei der RTL-Gruppe feiern. Zu den Plänen für die Montagsendung bei RTL Nitro gab der Sender nun weitere Details bekannt.



Mitte September konnte sich RTL im Nachgang doch noch wie angestrebt ein Stück vom Bundesliga-TV-Kuchen sichern und darf ab 2017 exakt 25 Jahre nach dem Ende von "Anpfiff" wieder Zusammenfassungen der höchsten Fußball-Liga Deutschlands zeigen. Nachdem die RTL-Mediengruppe daraufhin die Sendung an den Schwestersender RTL Nitro weiterreichte, gab Senderchef Oliver Schablitzki nun weitere Details zur Analyse-Sendung bekannt.