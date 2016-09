RTL: Neue Folgen mit Mario Barth und prominenten Gästen

Über den Herbst zeigt RTL neue Folgen von "Willkommen bei Mario Barth". In diesen gibt der Comedian natürlich wieder jede Menge Knallersprüche zum Besten und lässt auch seine prominenten Gäste zum Zug kommen.



Mario Barth ist zurück. Mit neuen Folgen kehrt der Comedian mit seiner Show "Willkommen bei Mario Barth" am 5. November in die deutsche Fernsehlandschaft zurück. Ab 23.00 Uhr zeigt RTL acht neue Folgen, in denen Barth erneut die Lachmuskeln seines Publikums strapazieren will.