RTL Nitro: Zweite Staffel von "American Crime" schon ab Juli

RTL Nitro bringt schon kurz nach Ausstrahlung der ersten Staffel von "American Crime" die zweite. Auch die Fortsetzung von "SAS: Wer wagt, gewinnt" soll nicht lange auf sich warten lassen.



Ab 7. Juni sendet RTL Nitro die erste Staffel der US-Serie "American Crime". Der Mittwochabend lockt dann mit jeweils mehreren Folgen auf den Spartensender, gab Quotenmeter bekannt.