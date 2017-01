RTL Nitro bringt Kult-Serie zurück ins TV

Schon jetzt hat RTL Nitro einige legendäre TV-Serien im Programm. Jetzt soll ein weiterer Klassiker zurückkehren: "Der 6-Millionen-Dollar-Mann".



RTL Nitro holt sich nach und nach Serienklassiker in sein Vormittags-Programm. Zur Zeit laufen am frühen Sonntagmorgen die US-Serie "Chips", die zwischen 1977 und 1983 produziert wurde, und die Anime-Serie "Captain Future", die in Deutschland erstmals ab 1980 ausgestrahlt wurde. Am Samstag soll jetzt ein weiterer Sci-Fi-Klassiker seine Rückkehr feiern.