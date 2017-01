RTL Nitro holt japanische Kultshow "Takeshis Castle" zurück

Mit "Takeshis Castle" holt sich RTL Nitro die Wiederholungen einer wahren Kultshow ins Programm. Abgerundet wird die Ausstrahlung von "American Ninja Warrior".



Einen wahren Action-Nachmittag plant RTL Nitro ab dem 25. Februar. Während sich RTL Nitro bereits neue Episoden der Action-Show "American Ninja Warrior" sicherte, die ab 23. Februar um 20.15 Uhr die Zuschauer bespaßen werden, setzt man bei dem Spartensender zudem einen japanischen Kulthit aus der Vergangenheit: "Takeshis Castle wird ins aktuelle Programm zurückkehren.