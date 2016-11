RTL Nitro präsentiert "Nitro Autoquartett" in UHD

Auch die RTL-Gruppe präsentiert sich auf dem Demokanal UHD1 by HD Plus nun in ultrahochauflösender Bildqualität. In UHD zu sehen gibt es das "Nitro Autoquartett" von RTL Nitro.



Auch RTL versucht sich in Ultra HD. Für den Versuch hat man den Spartensender RTL Nitro auserkoren, sodass es das "Nitro Autoquartett" nun in UHD zu sehen gibt. In vier Challenges treten vier Prominente in 16 originellen Fahrzeugen gegeneinander an. Wie bei der Vorlage, dem klassischen Quartett, müssen im "Nitro Autoquartett" die Autos gegeneinander wetteifern. Welches Fahrzeug hat die besseren Werte? Das müssen die Promis herausfinden und zocken. Doch die inneren Werte sind mit der Rückkehr des "Nitro Autoquartetts" in Zukunft nicht mehr alles.



Ab jetzt zählen Äußerlichkeiten umso mehr. Zumindest für den Zuschauer. Den Wetteifer der Autos können sich die Zuschauer nämlich in ultrahochauflösender Bildqualität ansehen. Der Demokanal UHD1 by HD Plus zeigt die zweite Folge vom "Nitro Autoquartett" in UHD um 21.10 Uhr.

