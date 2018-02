RTL Now US: Neuer Internet-Kanal von KEK zugelassen

Die Mediengruppe RTL hat seinen neuen Online-Spartenkanal genehmigt bekommen. RTL Now US soll noch im Frühjahr auf Sendung gehen.



RTL Now US hat nun auch die letzte Hürde genommen und von der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich eine Zulassung bekommen. Damit kann es noch im Frühjahr losgehen für den Internetkanal. Der lineare Sender soll in den nächsten Monaten in das Online-Portal von RTL, TV Now, integriert werden.