RTL, ProSiebenSat.1 und United Internet schmieden Datenallianz

Deutsche Fernsehkonzerne und Internetfirmen wollen sich mit einer Datenallianz gegen Facebook, Google und Co positionieren.



RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Media sowie die United Internet AG mit web.de und gmx schaffen ein übergreifendes Registrierungs- und Anmeldeverfahren im Internet, wie die Unternehmen am Freitag mitteilten. Erster Partner der Allianz ist der Berliner Versandhändler Zalando.



Die Partner wollen bis 2018 ein transparentes Modell entwickeln, das den Angaben zufolge dem neuen Europäischen Datenschutzrecht entspricht. Die Nutzer könnten dann auf alle Internet-Dienste der Initiative mit denselben Log-in-Daten zugreifen. Um beispielsweise personalisierte Werbung anzubieten, behalten sich die Unternehmen vor, die User-Daten zwischen Account-Providern und Diensten zu übertragen - allerdings "nur nach Zustimmung des Nutzers". Mit dem Bündnis würden vom Start weg 45 Millionen Nutzer erreicht.