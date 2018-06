RTL Radio Center Berlin hat neuen Programmchef

Marc Haberland wird neuer Programmgeschäftsführer im RTL Radio Center Berlin. Damit verantwortet er nicht nur vier Sender, sondern auch alle digitalen Angebote.



Der 44-jährige Marc Haberland mit Monatsbeginn an diesem Freitag die Stelle des Programmgeschäftsführers im RTL Radio Center Berlin ein. Dort werden unter anderem die Sender 104.6 RTL, 105.5 Spreeradio, RTL Radio - Deutschlands Hit Radio und The Wave produziert. Doch auch die digitalen Angebote, Streams und Podcasts werden künftig unter seiner Regie verwaltet.