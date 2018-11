RTL Radio Center Berlin und N-tv kooperieren bei Audionews

Das RTL Radio Center Berlin und N-tv kooperieren ab sofort bei der Erstellung von Audionews. Das Berliner Funkhaus mit den Radiostationen 104.6 RTL, 105'5 Spreeradio und 93,6 JAM FM produziert für den zur Mediengruppe RTL gehörenden Nachrichtenanbieter aktuelle Deutschland- und Weltnachrichten für dessen audiobasierte Verbreitungswege.



Mit der Zusammenarbeit wollen beide den Nachrichtennutzern passgenaue Inhalte auch auf Smart Speakern und weiteren neuen Plattformen und Ausspielwegen zur Verfügung stellen.