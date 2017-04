"RTL Samstag Nacht": Starttermin für Comeback bei RTL Plus steht

Gleich zwei Serienklassiker holt RTL Plus aus der Mottenkiste zurück ins Programm, nun steht auch fest, wann die Comedy-Show "RTL Samstag Nacht" sowie das "Schloss am Wörthersee" ihr TV-Comeback beim Nostalgie-Sender feiern werden.



Angesichts zahlreicher Entwicklungen sowohl im Leben als auch im Fernsehen sehnen sich immer mehr Menschen nach vergangenen Zeiten zurück. Das haben auch die großen Sendergruppen erkannt und bieten etwa mit Sat.1 Gold oder RTL Plus eigene Sender, welche die Nostalgie bedienen sollen. Beim jüngsten Neuzugang der RTL-Gruppe erleben demnächst zwei deutsche Fernsehklassiker ihre Rückkehr, nun gab der Sender bekannt, das "RTL Samstag Nacht" und "Ein Schloss am Wörthersee" ab Sommer wieder im TV zu sehen sind.