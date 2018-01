RTL: "Sankt Maik" in Ultra High Definition auf UHD1

Die neue RTL-Eigenproduktion "Sankt Maik" wird parallel zur Erstausstrahlung der ersten beiden Episoden auf RTL auf UHD1 gezeigt.



Die ultrahochauflösende Produktion "Sankt Maik" mit HDR ermöglicht den Zuschauern ein noch hochwertigeres Fernseherlebnis mit schärferen Bildkontrasten und intensiveren Farben, das teilte die UHD Plus heute mit.



Die ersten beiden Folgen von "Sankt Maik" laufen am 23. Januar 2018 ab 20.15 Uhr. Ab 29. Januar 2018 sind dann, startend mit der Wiederholung der zweiten Folge, alle weiteren Episoden immer montags um 20.15 Uhr auf UHD1 zu sehen.