RTL-Sender trommeln für Europawahl

Die Mediengruppe RTL Deutschland informiert in den Newssendungen bei RTL und n-tv sowie digital bei n-tv.de und RTL.de nicht nur über das Thema Europa, sondern startet auch noch eine Kampagne zur Wahl.



Unter dem Motto "Weil eine Stimme Unglaubliches vollbringen kann. Auch Deine!" werden drei unterschiedliche Spots, die vor allem junge Menschen sowie Erstwähler dazu motivieren sollen, sich an der Europawahl zu beteiligen, im Programm gezeigt.