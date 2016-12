RTL: Sendetermin für "It takes 2" steht fest

Bei "It takes 2" sollen Deutschlands Promis bei RTL beweisen, ob sie auch singen können. Jetzt wurden Teilnehmer und Sendetermin bekannt gegeben. Die Show muss mit starker Konkurrenz rechnen.



Bisher kannte man sie als Schauspieler, Köche oder Comedians - jetzt müssen sie zeigen, dass sie singen können. RTL lädt Deutschlands Prominente zum Wettsingen ein. Neun Prominente treten in der Show "It takes 2" gegeneinander an. Moderieren werden die fünfteilige Sendung Daniel Hartwich und Julia Krüger.