RTL-Serie "GZSZ" startet in UHD HDR via RTL UHD

Seit knapp drei Jahrzehnten und fast 7.000 Folgen gehört "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) zu den erfolgreichsten RTL-Formaten. Ab dem 16. September 2019 wird die Serie in UHD HDR ausgestrahlt.



Montags bis freitags werden sowohl die Hauptausstrahlung um 19.40 Uhr als auch die Wiederholung am Folgetag um 8.30 Uhr bei RTL UHD zu sehen sein, informierten RTL und HD Plus am Montag. HD Plus Kunden empfangen das Format auf ihrem UHD-TV in der besseren Bildqualität ohne Zusatzkosten.



Die Kombination von UHD mit HDR garantiert ein umfassendes und brillantes Seherlebnis. Während UHD für eine deutlich höhere Auflösung des Bildes sorgt (3840x2160p, damit viermal so viel wie Full HD und 20-mal so viel wie SD), erweitert die HDR-Technik den Kontrastumfang des Bildes, macht also mehr Abstufungen zwischen dunkel und hell sichtbar.