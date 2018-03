RTL: Seriensender Now US startet nächste Woche im Netz

RTL interpretiert den Serientrend auf seine ganz eigene Weise. Ab der kommenden Mittwoch kann man im Netz bei Now US "bingewatchen", was das Zeug hält.



Now US strahlt von 21. März an immer zwischen 20.15 Uhr und 6 Uhr über das RTL-Portal TV Now aus. Dabei wird zum Start eine Mischung aus Free-TV-Premieren und Serienhits angeboten. Nach einer 30-tägigen Testphase wird das Portfolio 2,99 Euro monatlich kosten. Konzeptionell orientiert man sich nach RTL-Angaben am Trend des "Binge-Watchings" indem man stets mehrere Folgen der Serien hintereinander schaltet.