RTL-Show "Wer wird Millionär?" startet auf Google Assistant

Deutschlands erfolgreichste Quizshow feiert am 2. September ihren 20. Geburtstag. Auf RTL gibt es ab 20.15 Uhr die Geburtstagssendung "20 Jahre Wer wird Millionär? Das große Jubiläums-Special".



Zum runden Jubiläum können Quizfans ihr Wissen ab sofort auch mit Google Assistant auf die Probe stellen. Dafür arbeitet die Mediengruppe RTL mit der Hamburger Voice Agency Nuuk zusammen.