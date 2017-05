RTL: "The Wall" schafft Multi-Millionäre

Mit "The Wall" nimmt RTL die etwas andere Quiz-Show, die zugleich Game-Show ist, ins Programm. Moderiert wird das Spektakel von Frank Buschmann.



In den USA und Frankreich ist "The Wall" bereits ein Hit. RTL versucht die Quiz-Game-Show nun auch in Deutschland zu etablieren. Bei "The Wall" treten zwei Kandidatenpaare pro Folge an und hoffen nicht nur, die richtige Antwort auf die gestellten Fragen zu wissen, sondern auch, dass titelgebende Wand ihrem Glück zuträglich ist. Denn von dieser zwölf Meter hohen Wand fallen aus sieben Positionen Bälle herunter.



Am Ende der Wand landen sie in 15 Geldboxen. Wird die Frage richtig beantwortet, werden die Bälle grün; die Summe der Geldboxen wird zum Konto der Kandidaten addiert. Ist die Antwort falsch, werden sie rot und die Summe in der Geldbox wird abgezogen