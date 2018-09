RTL UHD nun via HDplus auch bei Sky

Auch Sky-Kunden können mithilfe von HDplus ab sofort RTL UHD schauen. Auf diese Weise kehrt auch die Formel über Umwege zu Sky zurück.



Was lange währt wird endlich gut - RTL UHD ist seit diesem Dienstag via der Satellitenplattform HDplus auch bei Sky gelandet. Vorausgegangen sind zähe Verhandlungen.