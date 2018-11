MagentaTV baut das Angebot an hochauflösenden Inhalten weiter aus. Ab heute steht HD-Kunden das gesamte Programm von "RTL UHD" zur Verfügung. Und gleich zum Start erwartet Sportfans ein Highlight.



RTL überträgt das Finale der Formel 1 in Abu Dhabi am Sonntag (25. November) in UHD. Neben dem Rennen überträgt "RTL UHD" auch das Qualifying am Vortag.