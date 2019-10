RTL UHD startet in Österreich

Der Ultra-HD-Sender der Mediengruppe RTL Deutschland ist in wenigen Tagen auch im Nachbarland empfangbar.



Am 9. Oktober 2019 startet RTL UHD mit dem Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Argentinien mit der UHD-Übertragung in Österreich. Die Verbreitung wird per Satellit auf der TV-Plattform simpliTV über Astra (19,2° Ost) auf Transponder 1 (11,214 GHz H) erfolgen.