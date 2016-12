RTL: VoD-Angebot startet auch bei Amazon Fire TV

Die Mediengruppe RTL baut die Verfügbarkeit ihrer Sender-Mediatheken weiter aus. Seit Montag können Zuschauer auch über Amazons Fire TV den Dienst TV Now nutzen und somit jederzeit auf das Programm der Senderfamilie zurückgreifen.



Mit dem im März gestarteten TV Now geht auch die Mediengruppe RTL mit der Zeit und bietet die Video-on-Demand-Inhalte ihrer Senderfamilie gebündelt für die Zuschauer an. Um diese nicht nur mobil oder am PC nutzen zu können, hat die Mediengruppe das Angebot bereits auf AirPlay von Apple und Google Chromecast gestartet, mit denen die Inhalte auch auf dem TV-Bildschirm gesehen werden können. Mit Fire TV von Amazon ist die Auswahl seit Montag um eine Möglichkeit erweitert worden.