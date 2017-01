RTL: Weiterer Kandidatin droht das "Dschungelcamp"-Aus

In wenigen Tagen geht "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL in die elfte Runde. Dabei ist die Teilnahme mehrerer Camper an RTLs "Dschungelcamp" gefährdet. Nun kommen neben juristischen Problemen noch gesundheitliche hinzu.



Eigentlich stehen die Kandidaten für das "Dschungelcamp" längst fest, RTL hat sich zwar noch nicht dazu geäußert, aber die in diesem Segment für gewöhnlich gut informierte "Bild" hat die Öffentlichkeit schon über die Teilnehmer in Kenntnis gesetzt. Denn schon in wenigen Tagen beginnt die neue Runde von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Doch die Teilnahme mehrerer Kandidaten ist nun gefährdet. Dabei sorgen nicht nur juristische Probleme wie bei Mallorca-Auswanderer Jens Büchner, der wegen einer angeblichen Vorstrafe an der Einreise nach Australien gehindert werden könnte, für Ungewissheit, auch Terminschwierigkeiten könnten eine Unpässlichkeit verursachen.