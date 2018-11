RTL: Werbeerlöse im Keller

Während der RTL-Konzern im Digitalen wächst, machen der Sendeanstalt schwächelnde TV-Werbeerlöse zu schaffen.



Wie "Horizont" berichtet, verzeichnet der Konzern nur schwache TV-Werbeerlöse. Dass der Umsatz den Werbeerlösen im Keller keine Gesellschaft leistet, liegt an den Digitalgeschäften sowie den Erlösen bei der Produktionstochter Fremantle.