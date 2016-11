RTL: Zwegat holt Naddel "Raus aus den Schulden"

Peter Zwegat kehrt als Schuldnerberater zu RTL zurück. In seinem ersten Fall widmet er sich in "Raus aus den Schulden" den finanziellen Problemen von Nadja Abd el Farrag.



Peter Zwegat wird wieder als Schuldnerberater bei RTL tätig sein: Am Mittwoch, den 14. Dezember, widmet sich Zwegat ab 20.15 Uhr den Geldnöten von Nadja Abd el Farrag. Damit handelt es sich mit "Raus aus den Schulden - Promispezial Nadja Abd el Farrag" um den ersten TV-Fall von Zwegat, in dem er einen Promi beraten wird.