RTL akzeptiert "Dschungelcamp"-Urteil

Wegen Produktplatzierung im "Dschungelcamp" musste RTL sich vor Gericht verantworten. Der Privatsender hat das Urteil nun akzeptiert.



Der Sender RTL wird nicht weiter gegen das Urteil wegen der Keks-Produktplatzierung im "Dschungelcamp" vorgehen. Wie dei DPA berichtete, ist das Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover rechtskräftig. RTL wolle wegen des Einzelfall-Charakters der Entscheidung keine weiteren juristische Schritte gehen.